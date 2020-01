Ultime voci dall'Inghilterra su Paul Pogba. Ieri, il Sun, ha infatti parlato di un'offerta della Juve da 70 milioni di sterline (in euro sarebbero 77) più il cartellino di Adrien Rabiot: il tutto per riportare a casa l'altro centrocampista francese, mai dimenticato dai vertici juventini, figuriamoci dai tifosi che osannano ogni sua mossa e ogni suo gesto. Per Tuttosport, esistono due scenari per i quali la Juve potrebbe rimettere le mani sul mediano campione del mondo: il primo prevede uno scambio di prestiti che risolva subito l'insoddisfazione di Paul e quella di Emre Can; la seconda prevede l'utilizzo di una particolare contropartita tecnica che permetterebbe maggiore libertà di valutazione sul cartellino dei giocatori.