In attesa delle controanalisi che Paul Pogba effettuerà giovedì, dalla Juventus filtra una posizione ferma. Se la positività dovesse essere confermata, il club non farà sconti: l'unica soluzione sarà la rescissione. Le parole di Cristiano Giuntoli a Repubblica qualche giorno fa vanno in questa direzione: "Aspettiamo le controanalisi e decideremo il da farsi insieme al suo management".