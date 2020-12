Una prestazione tutto sommato non disastrosa, quella di Pogba. Tenendo conto soprattutto del fatto che fosse appena tornato tra i titolari. Resta però "il cugino di secondo grado del Pogba dei tempi juventini", per la Gazzetta. Che sottolinea come abbia perso il tocco decisivo. Scrive ancora il quotidiano: "Solskjaer si è giocato la carta del ritorno di Pogba, prossimo ai saluti dopo le dichiarazioni rilasciate in settimana da Mino Raiola. Il francese è lontano dai livelli dei tempi juventini, ma forse sarebbe il caso che il suo celebre manager cambiasse per una volta prospettiva: a forza di monetizzare al meglio la carriera di Pogba, si sta dimenticando la materia prima, ovvero il rendimento sul campo. La priorità ora è questa: riportare il francese al top, con o senza lo United".