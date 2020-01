Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, si è operato alla caviglia, pronto a restare fermo per sei settimane. In un video postato sui social, il sogno di mercato della Juventus parla dal letto di ospedale: "Sono ancora vivo, questa è una buona notizia. Non so dove mi trovo. A Manchester? a Parigi? In Guinea? No, non sono ubriaco. Non so in che stato mi trovo...". 7 presenze in stagione per il francese, Campione del Mondo 2 anni fa con la Francia, che non è mai riuscito a incidere nel suo ritorno a Old Trafford.