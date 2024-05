Caso Pogba: il "guru dei vip" dietro al caso di doping?

A riportare l'indiscrezione, lanciata già ieri dai tabloid inglesi, è anche l'edizione odierna di Tuttosport: una società di benessere con sede negli Stati Uniti, ovvero la, sarebbe coinvolta nella positività aldi Paulemersa dopo Udinese-Juventus, che ha portato all'immediata sospensione del giocatore dall'attività agonistica e alla successiva squalifica di quattro anni. Ci sarebbero infatti alcune prove fotografiche con il nome della società in questione riportato su almeno un flacone di pillole ricevute dal francese. Il co-fondatore e capo biologo dell'azienda è, riconosciuto come, che ha avuto a che fare anche con star internazionali comee DavidDopo la sentenza sul suo caso Pogba ha fattoal TAS e attualmente sta aspettando l'esito per capire meglio che cosa ne sarà di lui e della sua carriera. Intanto continua ad allenarsi, e inoltre secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia si sta pure cimentando nel mondo del cinema, con un ruolo da attore in un cortometraggio.