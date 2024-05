Paulsi sta cimentando nel mondo del cinema. Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', il centrocampista francese sarà parte del cast del film "4 zeri", diretto da Fabien Onteniente. In questa pellicola, Pogba interpreterà il ruolo di un educatore responsabile dei giovani calciatori. L'uscita del cortometraggio è prevista per il 9 aprile 2025. Alcune scene del film sono state girate al Parco dei Principi durante la partita di Ligue 1 tra il Paris Saint-Germain e il Rennes dello scorso 25 febbraio. Al momento non è arrivata nessuna conferma dall'entourage del calciatore.