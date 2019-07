Paul Pogba in Australia con il Manchester United, ma la sua tournée potrebbe concludersi presto. Molto presto. Ci sono Real Madrid e Juventus su di lui, ormai da diverso tempo, con il francese che ha deciso di lasciare il club inglese per una nuova sfida. Dietro questa decisione ci sono diverse ragioni tecniche, ambientali e di risultati, ma l'ultimo motivo è quello che più di tutti potrebbe fare la differenza. Sì, perché in Inghilterra si parla di uno spogliatoio polveriera, con Pogba malsopportato dai compagni, soprattutto da Lingard. In molti non sarebbero tristi per l'addio di Pogba al Manchester United, così la via sembra essere segnata. Ancor di più.