Una partita deludente, in una stagione deludente. Anche in Champions League Paul Pogba non riesce a incidere: il centrocampista francese del Manchester United è stato sostituito da Rangnick al 65' del match contro l'Atletico Madrid e non ha preso bene la sostituzione. Inquadrato in panchina, Pogba si è mostrato visibilmente arrabbiato, più però nei confronti di se stesso che verso l'allenatore.