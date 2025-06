Pogba: 'De Paul? Lo volevo ammazzare, poi a una festa...'

Getty Images

Paul Pogba torna a far parlare di sé, stavolta fuori dal campo. In attesa di ufficializzare il suo trasferimento al Monaco, il campione del mondo con la Francia nel 2018 ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti durante il podcast La casa del Kun, condotto da Sergio Aguero.Il centrocampista francese, rimasto lontano dai campi dalla stagione 2022 a causa di infortuni e della squalifica per doping, ha raccontato un retroscena inedito riguardante Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell’Atletico Madrid con un passato all’Udinese. “De Paul non lo potevo vedere. Lo volevo ammazzare”, ha ammesso Pogba senza mezzi termini, riferendosi ai tempi in cui i due si affrontavano in Serie A e con le rispettive nazionali.

La svolta a una festa

Nonostante i rapporti inizialmente tesi, Pogba ha raccontato che tutto è cambiato grazie a un incontro fuori dal campo: “Poi l’ho incontrato a una festa di compleanno: top, simpaticissimo”. Un dietrofront che rivela come a volte basti un contesto informale per stemperare la tensione tra grandi campioni.Ora Pogba attende una nuova avventura al Monaco, ma intanto continua a regalare aneddoti che fanno discutere e sorridere il mondo del calcio.