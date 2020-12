1









Un "De" può fare tutta la differenza del mondo. In questo caso i protagonisti della vicenda sono Paul Pogba, Rodrigo DE Paul e Mino Raiola. In tanti nei giorni scorsi hanno avvistato il famoso procuratore a Torino, collegando la sua presenza in città al possibile arrivo del francese, suo assistito; secondo La Gazzetta dello Sport però l'agente ha incontrato l'argentino dell'Udinese - in ritiro a Torino per la partita contro la squadra di Giampaolo - per portarlo nella sua scuderia. Anche De Paul - come Paul - piace alla Juventus che lo segue da tempo.