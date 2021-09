Ilprepara il colpo. Come scrivono in Spagna, i blancos vogliono il centrocampista francese, in scadenza col Manchester United, a parametro zero. Anche la Juve resta sul giocatore e nei prossimi mesi proveranno a definire una strategia. Pogba rientra tra le "occasioni" di cui ha parlato Cherubini questa mattina a Tuttosport. La Juventus c'è. E Paul tornerebbe volentieri a casa.