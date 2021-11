Come potrebbe essere questo sogno di cui parla Raiola è un'ipotesi qualsiasi, ma è improbabile che il centrocampista sia a corto di opzioni a fine anno. A raccontare la situazione di Paulè FourFourTwo, che sottolinea come da gennaio Paul sia libero di accordarsi con un pre contratto per firmare con un nuovo club. I "soliti sospettati" - così definiti - sono Juventus, Real Madrid e Psg. Aggiunge il portale: "Pogba ha vinto quattro titoli di Serie A durante un periodo di quattro anni a Torino tra il 2012 e il 2016 si parla di un suo ritorno".