Dopo i trenta minuti contro il Bologna, Paul Pogba è pronto per scendere nuovamente in campo contro l'Empoli. Come riportato da Sky Sport, l'obiettivo di Massimiliano Allegri è di riaverlo al meglio nel giro di due mesi. Con l'Empoli, il tecnico non correrà rischi, il francese partirà in panchina per poi subentrare nella ripresa.