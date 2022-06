Anche nel quarto episodio del suo documentario Pogmentary, in uscita oggi su Amazon Prime Video, Paul Pogba è tornato a parlare della sua infanzia: "Onestamente, ci penso e dico: eravamo felici. Niente soldi, ma con i nostri amici a cercare o chiedere 2.50 per un gelato, lo mangiavo lentissimo. Sono momenti preziosi. La mia paura, vedi alla tv ragazzi senza senso del valore del soldi, per la vita. Vogliamo dargli una bella vita, ma anche valori. Mostrargli che le cose non sono gratis. Ma abbiamo sofferto per averle. Dobbiamo prepararli. Siamo cresciuti in posti che potevano essere visti come pericolosi. E non vuoi che tuo figlio cresca così, perché noi siamo finiti bene, altri miei amici sono in prigione, alcuni morti. Non vuoi questo per loro. Vuoi per loro una vita più agiata, in cui insegnargli i valori di rispetto, lavoro. E' tutto importante e voglio che i miei figli lo capiscano".