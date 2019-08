E' corsa contro il tempo per il futuro di Paul Pogba. Il francese vuole lasciare il Manchester United ma è difficile che i Red Devils possano chiudere la sua cessione e l'acquisto di un sostituto nel giro di poche ore. Oggi alle 18, infatti, termina il mercato di Premier League e il tempo stringe sia per la Juventus che per il Real Madrid, sempre interessato al cartellino del Polpo che lo United valuta 150 milioni di euro.