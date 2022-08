Come racconta Gazzetta, i prossimi passi persaranno, poi si proverà a testare le condizioni sul campo. Due settimane di allenamento personalizzato e, se tutto va bene, il ritorno alle sedute con il gruppo. Il percorso è delineato e per ora procede senza intoppi. La speranza è di rivedere Pogba abile e arruolato per la gara interna contro la Salernitana a settembre.