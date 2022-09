"Se tutto va per il verso giusto, settimana prossima". Lo aveva annunciato Massimiliano Allegri prima di Juve-Spezia, ma il francese sembra aver anticipato i tempi: con un post su Instagram, Paul ha pubblicato un video in cui corre sul tapis-roulant. Solo una parola a corredo: "Loading", con due emoticon abbastanza esplicative. Una clessidra e una faccina che indica di fare silenzio. A Pogba, probabilmente, non sono andate giù le numerose voci che mettono in dubbio il suo recupero, in un periodo non facile anche per le note vicende extra campo di cui è malgrado protagonista.