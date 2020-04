E' sfida social tra Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, e Paul Pogba, centrocampista del Manchester United e obiettivo di mercato della Juventus. Sulle note di "2 of Amerikaz Most Wanted" di 2 Pac lo svedese fa vedere quello che sa fare al francese con la palla, chiamando in causa proprio il centrocampista sogno di mercato del club bianconero. A questo punto si attende solo la risposta del Polpo.