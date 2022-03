Un po', ad Allegri, brillano gli occhi quando si parla di Pogba. Non per il futuro, ma per ciò che è stato, per l'invincibile Juventus di cui ha fatto parte. Per ora al mercato non pensa: c'è troppo in ballo e troppi balli da fare, ma è chiaro che Paul a zero rappresenti un'occasione. Per tutti. E soprattutto per chi gli vuole bene.



OCCASIONE JUVE - Le cifre le conosciamo e conosciamo anche i piani del francese: da inizio anno, il Polpo è libero di accordarsi a zero con un altro club e la Juve resta un'opzione forte, ma con le dovute precauzioni. Il francese è un'opportunità, anche un investimento importante a livello di stipendio per un giocatore che a breve compirà 29 anni. Il Decreto Crescita può aiutare, ma Pogba dovrà comunque abbassare le pretese. CONTATTI AVVIATI - Paul guadagna infatti 15 milioni di euro netti, la Juve non può pareggiare quella proposta. Sul piatto c'è praticamente la metà, poi l'occasione di arrivare a 10 per le prossime tre stagioni. I contatti con Raiola sono stati già avviati, secondo La Gazzetta dello Sport. E intanto, Paul continua a rifiutare rinnovi di contratto da parte del club di Manchester...