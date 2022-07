Continua la "telenovela", legata all'infortunio al menisco laterale destro e alla decisione sull'operazione. A raccontare gli ultimi aggiornamenti è calciomercato.com: ". Un ulteriore segnale di una situazione al momento incerta che non riguarda solo la Juventus ma anche la nazionale francese. La lesione del menisco laterale del ginocchio destro infatti, a seconda della scelta che verrà presa, potrebbe anche non permettere a Pogba di partecipare al mondiale in Qatar che inizierà a fine novembre".: "La prima ipotesi, ovvero quella della saturazione, permetterebbe di risolvere il problema alla radice ma aumenterebbe notevolmente i tempi di recupero, opzione che farebbe saltare il mondiale al centrocampista. La seconda possibilità, quella di un intervento che prevede l'asportazione del frammento di menisco, significherebbe per Paul stare due mesi fuori, giusto in tempo per rientrare al mondiale. L'ultima opzione, quella della terapia conservativa, vorrebbe dire niente operazione ma una gestione - non semplice - del problema".