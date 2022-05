In casa Juve, il tema che in queste ultime 24 ore sta tenenedo banco è quello legato al futuro di Paul Pogba, per il quale Madama ha dato il via libera ad un suo ritorno sotto la Mole. Nella giornata di ieri infatti, era stato annunciato un incontro in programma per domani tra l'entourage del giocatore e il club della Continassa. Indiscrezioni che sembrano trovare ulteriori conferme stando a quanto sta circolando in questi istanti. I tifosi juventini attendono e già pregustano le giocate del Polpo, ancora una volta in maglia bianconera.