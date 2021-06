¡POGBA APLICÓ UN CRISTIANO RONALDO!



El mediocampista francés retiró una cerveza patrocinadora previo al arranque de la conferencia de prensa



A CR7 no le gusta el refresco y a Pogba la cerveza pic.twitter.com/cuhgxpxR8j — La Octava Sports (@laoctavasports) June 15, 2021

Come, proprio Paul. Nella conferenza stampa dopo la vittoria della Francia sulla Germania, l'ex Juve ha imitato il gesto compiuto l'altro giorno da Cristiano Ronaldo. Come il portoghese, il francese ha messo via una bottiglia dello sponsor che era stata piazzata davanti a lui, a favore di telecamera. Si trattava di una birra e i motivi sono facilmente riscontrabili nella fede religiosa di Pogba: per i musulmani l'alcol è assolutamente proibito e Paul non voleva essere accostato all'immagine della birra.