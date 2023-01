Paulè clinicamente guarito dall'infortunio al menisco rimediato nel corso della tournée estiva negli Stati Uniti. Questa è assolutamente una buona notizia vista l'iniziale terapia conservativa e poi l'intervento chirurgico per cui idel francese si sono dilatati ulteriormente e il numero 10 non ha ancora debuttato, per la seconda volta, in una gara ufficiale con la Vecchia Signora.Paul ora si allena con i compagni, seppur soltanto in parte. In corso la fase di recupero della miglior, prima di mettere nel mirino unaper il ritorno in campo. Nel frattempo Pogba prosegue glitraCome riferisce il Corriere della Sera. Pogba ottimisticamente potrebbe essere convocato nella gara, in Coppa Italia, alla più realistica, la domenica seguente controallo Stadium. Non da escludere, nel frattempo, una possibile amichevole informale con Next Gen oppure Under 19 per testare ulteriormente le condizioni di Paul.