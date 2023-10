Risvolto clamoroso dopo le controanalisi per Paul. A raccontarlo é il Corriere.it:"Il referto di positività ufficiale parlava di «testosterone e suoi metaboliti» ma la sostanza assunta dal centrocampista francese è il realtà il Dhea ovvero il deidroepiandrosterone, il cosiddetto «ormone della giovinezza» un androgeno più potente e moderno del testosterone che l’Agenzia Mondiale Antidoping ha proibito da una decina di anni".Ma cosa cambia adesso? Lo racconta sempre Corriere:"Cosa cambia per Pogba visto che i due prodotti sono entrambi proibiti nella stessa classe di stanze vietate e portano entrambi a squalifiche pesanti? Cambia il fatto che mentre il testosterone puro è un prodotto di retroguardia, ormai quasi del tutto assente negli integratori contaminati, il Dhea (di cui dal 2021 è vietata la vendita in Italia per i troppi effetti collaterali, salvo specifici prodotti topici, ma è in commercio in molti altri Paesi) è invece un contaminatore classico (volontario o meno) di decine di prodotti contro l’invecchiamento e per il miglioramento della forza muscolare, con indicazione o meno in etichetta.Lo staff legale del francese avrà quindi un supporto molto più forte nel far passare la tesi dell’integratore contaminato davanti alla Procura Antidoping ma i consulenti legali dovranno fare molta attenzione a presentare le pezze di appoggio, senza farsi smentire: la tempistica di assunzione di questa sostanza può essere datata con precisione e Pogba dovrà dichiarare chiaramente quando, come e in che quantità ha assunto il prodotto per sperare in uno sconto sostanziale.".