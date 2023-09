Paul Pogba ieri è stato protagonista di un lungo confronto in un’aula del Palazzo di Giustizia di Parigi, a Porte de Clichy, con quattro dei cinque sospettati di estorsione nei suoi confronti e di associazione a delinquere, per i fatti risalenti al marzo del 2022. Un incontro in cui l'unico assente tra gli indagati, in quanto non convocato nell’occasione, è stato proprio il fratello del giocatore della Juventus, Mathias. Come riferisce Tuttosport, nel corso del confronto, iniziato con un’ora e mezza di ritardo e proseguito per oltre cinque ore, i giudici istruttori hanno lavorato per ricostruire, passo dopo passo, la notte del presunto rapimento, durante il quale al bianconero sarebbero stati chiesti 13 milioni di euro. Cinque ore da incubo, come le ha descritte il quotidiano.