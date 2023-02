Ci siamo, forse ci siamo. Come racconta il Corriere dello Sport dati i precedenti, certezze non ce ne possono essere. Ma forse il derby può davvero rappresentare la volta buona per rivedere Paulalmeno in panchina. Una decisione verrà presa solo tra oggi e domani da Max Allegri. Però, dopo una settimana intera di allenamenti in gruppo senza aver bisogno di alcuna sosta ai box, Pogba ora spera davvero di poter vivere il derby dal campo e non dalla tribuna. Ci spera, ci crede, lo fa capire anche via social: «Nel mio elemento», scrive accompagnando immagini che lo vedono allenarsi col sorriso.