Nella giornata di oggi si è diffusa una vecchia intervista, decontestualizzata, nella qualesi dichiarava "finito", con il cuore spezzato per quanto accaduto. Ecco: si tratta di una chiacchierata di tanti mesi fa, non si registrano infatti ulteriori interviste rilasciate dal centrocampista ancora in forza alla Juventus.Pogba ci ha tenuto a commentare e chiarire in prima persona il polverone mediatico in cui si è trovato coinvolto. Paul, attraverso una story Instagram, ha così commentato e rassicurato sulle sue condizioni. Con il solito sorriso."Vecchi commenti sarcastici sono stati descritti ingannevolmente come autentici e recenti per generare clic. Sono ancora vivo ragazzi, non preoccupatevi"





