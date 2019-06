Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United e il francese l'ha già detto a chiare lettere al club inglese che però, come riportano i media oltremanica, non voglioni lasciar partire il loro centrocampista per meno di 150 milioni di euro. Una cifra monstre che la Juve spera di poter abbassare grazie alla mediazione di Mino Raiola. Il 'Polpo' piace anche al Real Madrid ed ha già detto a chiare lettere di voler lasciare il suo club. Strapparlo ai Red Devils, però, non sarà né facile né economico.