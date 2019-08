Paul Pogba salterà la partita odierna del suo Manchester United, in amichevole contro il Milan per l'ultimo appuntamento dei Red Devils in International Champions Cup. Il centrocampista francese non è partito alla volta del Galles per un presunto problema alla schiena, ma dall'Inghilterra le voci parlano di ben altre tensioni con il club. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, Pogba si sarebbe rifiutato di partire per provare a forzare la trattativa della sua cessione al Real Madrid. Che, però, nel frattempo ha messo le mani su Donny van de Beek dell'Ajax: entrambe ottime notizie, insomma, per la Juventus, che lavora al ritorno di Pogba a Torino.