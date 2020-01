Repubblica svela un retroscena su Pogba: "L’intrigo più intrigante adesso riguarda Pogba, sul quale la Juve lavora da un anno e l’Inter da un mese. Le cose certe sono due. Il francese vuole scappare da Manchester e il solito Real è in prima fila per accoglierlo. Ma non è detto che Perez si voglia esporre per un investimento da 200 milioni complessivi, mentre la Juve studia il dossier da un pezzo ed è su un centrocampista di quel livello che intende fare il botto l’estate prossima. Bisogna però considerare una frase di Raiola che i più hanno sottovalutato. «Pogba ha bisogno di una società come la prima Juve». E nella prima Juve, in sede comandava Marotta e in campo Conte, che nel 2012 si espose in prima persona per convincere il giovane Paul, che all’epoca era un ragazzo di diciannove anni in rotta con Ferguson e dalle ambiziosi smisurate, a scegliere la Juve, promettendogli spazio e considerazione. Lo scenario è interessante”.