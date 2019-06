con le parole d'addio di oggi nei confronti del Manchester United, che può lasciare in estate dopo una stagione tra incredibili alti e bassi. I Red Devils, nel frattempo, sono passati ai fatti: dallo store ufficiale sul sito del club inglese, infatti,Si tratta di un nuovo, incredibile segnale di quanto il francese sia lontano da Manchester per il futuro. E la Juventus è pronta a chiudere il colpo di mercato per riportarlo a Torino in estate.