Dopo la vittoria contro il Granada che ha qualificato il Manchester United in semifinale di Europa League, dove affronterà la Roma, Paul Pogba si è raccontato togliendosi qualche sassolino: "Con Solskjaer è tutto diverso rispetto a quando c'era Mourinho. Lui non andrebbe mai contro i giocatori e non li metterebbe mai da parte come se se non esistessero più - ha detto a Sky Sports - Con Mou ho avuto un ottimo rapporto per un po', poi non so cosa sia successo. Non l'ho capito nemmeno io". Frecciatina a Mourinho e sorriso ritrovato per Paul Pogba, che allo United è più sereno di prima ma la Juve non molla comunque la presa.