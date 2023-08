Nella sfida di domani sera contro il Bologna, la Juve dovrà cercare di ripetere la stessa prestazione disputata nel primo turno di campionato contro l'Udinese. Non solo per il risultato, ma soprattutto per la determinazione e per il modo di giocare, totalmente rivoluzionato rispetto alla passata stagione. Ma questa volta ci sarà un'arma in più e che potrebbe svoltare il 'mercato' e la stagione di Madama. Il riferimento va a Paul, assente praticamente per tutta la durata della passata stagione, ma che dall'ultimo infortunio del 14 maggio scorso- I suoi problemi non sono stati roconducibili solo a quelli legati al campo, infatti, ma anche e soprattutto a quelli personali. Pensieri negativi che però sembrano non tormentare più Pogba, almeno, non in maniera assidua e la sua rinascita può cominciare proprio dalla gara di domani contro il Bologna. Il Polpo verrà infatti schierato da Massimiliano Allegri e quello contro i rossoblù potrebbe essere un primo test per capire se effettivamente il 'passato' è stato messo alle spalle.- Ciò che sicuramente è stato messo alle spalle, invece, è stato il corteggiamento dei. Il trasferimento negli Emirati non è tra i piani di Pogba, almeno non in questo momento.