Giorni complicati, gli ennesimi, per Paul Pogba. Il francese, riporta la Stampa, ha fino a domani per chiedere le contro-analisi da svolgere a Roma, nei laboratori dell'Acqua Acetosa con la presenza di periti e legali da lui nominati, ma l'errore sarebbe già stato ammesso con la Juventus. Pogba attende il suo destino, consapevole di rischiare di veder finire la sua carriera alla Juventus, che in caso di condanna potrebbe risolvere il suo contratto.