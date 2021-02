Dall'Inghilterra arrivano novità sulla situazione legata a Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è un pallino fisso della Juventus e in particolare di Fabio Paratici, che vorrebbe fare un tentativo per riportarlo a Torino anche se per ora i costi - in particolare dell'ingaggio - sono molto alti. Il Sun racconta uno scenario nel quale Pogba potrebbe restare ai Red Devils: il contratto di Paul scade nel 2022, ma nelle ultime settimane ha ritrovato sorriso e felicità che potrebbero convincerlo a rimanere ancora in Inghilterra.