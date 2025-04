Clamoroso scenario per Pogba: sulle sue tracce c'è una big europea

AFP or licensors

ha visto scadere la sua squalifica per doping lo scorso mese di marzo e, dopo la risoluzione del contratto con laa cui era legato fino al 2026, il centrocampista francese è attualmente svincolato e potrà dunque firmare con qualsiasi club.Pogba sta sostenendo a Miami un lavoro personalizzato in compagnia di un allenatore per rimettersi in moto. La sua ultima partita da professionista risale al 3 settembre 2023, un Empoli-Juventus valido per la terza giornata di Serie A. Poi l'esito di un controllo al quale era stato sottoposto al termine del match con l'Udinese del 20 agosto pose fine, di fatto, alla sua seconda esperienza in bianconero.

Il Bayern su Pogba

E a rilanciare una clamorosa ipotesi di mercaro riguardo al classe 1993 è stata Sky Deutschland. Tra le opzioni sul tavolo dell'ex Juventus, che piace in MLS e in Arabia Saudita, starebbe prendendo corpo una clamorosa ipotesi riguardante il Bayern Monaco. Uno scenario a dir poco suggestivo.