Paul Pogba continua ad allenarsi alternando il lavoro in campo con i compagni e quelli in palestra e sulla sabbia al JMedical. Come riferisce Tuttosport, è difficile che il centrocampista della Juve possa essere a disposizione per la prima amichevole negli Stati Uniti contro il Barcellona. La partita da cerchiare in rosso è quella contro il Milan, a Los Angeles, che è in programma il 28 luglio.