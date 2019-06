di Andrea Menon

Paul Pogba ha già detto sì al ritorno alla Juve. E' l'ultima indiscrezione, che racconta di un contatto proficuo e positivo, avvenuto a margine della trasferta di Fabio Paratici a Konya per Turchia-Francia. L'ennesimo approccio per un colpo che la Juve vuole chiudere già da un paio di sessioni di mercato, ma che tra costi e chiusure non è mai andato in porto. Paul Pogba alla Juve, però, nell'estate 2019 è un affare possibile. Ma...



COSA MANCA - Il contatto tra Paratici e Pogba c'è stato, conferma il Corriere dello Sport, e lì il ds bianconero ha ribadito le intenzioni della Juve, ricevendo solo approvazioni. Cosa manca? Paul Pogba è sempre più orientato a lasciare il Manchester United, ma Paratici e il resto della dirigenza dovranno trovare un accordo economico. Un dettaglio non semplice. A cui segue il secondo punto della lista: una cessione importante. Douglas Costa, Cancelo, Alex Sandro e Dybala. Questi i cartellini "pesanti", con altri nomi da aggiungere al pacchetto risparmi: Mattia Perin, Juan Cuadrado e Mario Mandzukic. Totale? Ben più di 100 milioni. Ecco come la Juve può far fruttare quel "sì" di Pogba.