Paul Pogba è reduce da una stagione disastrosa con il Manchester United, culminata con i fischi e la contestazione dei tifosi all’ultima gara all’Old Trafford. Il centrocampista francese sta valutando le offerte provenienti dall’estero: nonostante i rumors provenienti dalla Spagna che davano la Juventus in pole position, secondo il Daily Mail, in pole position ci sarebbe il Real Madrid, forte di un accordo di massima con il giocatore e spinto da Zinedine Zidane. Tuttavia, il Manchester United non sarebbe intenzionato a privarsi del proprio gioiello. Non a condizioni diverse da quelle richieste finora: 170 milioni di euro per il cartellino del campione del mondo. La Juve, per ora, continua a lavorare sotto traccia.