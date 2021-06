Paul Pogba, a fine partita, ha parlato della vittoria della Francia: "Partita difficile, era importante iniziare bene, con tre punti. Abbiamo poi giocato contro la Germania, sappiamo di che squadra si tratta, è un'ottima squadra. Li abbiamo messi in difficoltà, siamo stati fortie ci siamo presi una bella vittoria. Cari amici, cari tifosi, è stato bello vedervi allo stadio a sostenerci. Lo stesso per i tifosi della Germania. Il calcio senza di loro non è stato lo stesso".