"Il modo migliore per testare il ginocchio". Nel salotto di casa, insieme alla compagna e ai figli, Paulsi é ripreso mentre balla e, appunto, prova la tenuta del ginocchio operato.Un video ben accolto da compagni di squadre ed ex, tra questi Pauloche ha commentato: "Vamos hermano". Meno bene l'hanno presa alcuni tifosi della Juventus che, sui social, non hanno gradito particolarmente la gag legata alle condizioni del centrocampista che, per il momento, non ha ancora debuttato in gara ufficiale dal suo ritorno a Torino.