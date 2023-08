La Juve continua a lavorare per presentarsi nella miglior condizione possibile all'avvio della nuova stagione e il test di questa sera contro il Real Madrid sarà un ottimo esame per verificare come sta la squadra di Massimiliano Allegri. Così come continua a lavorare anche Paul, ancora alle prese con l'infortunio di fine stagione che, quasi sicuramente non gli consentirà di figurare tra i convocati per la trasferta di Udine.- Si spera dunque di averlo a disposizione tra la seconda e la terza giornata di campionato, con la Juventus che sarà impegnata prima nella gara interna contro il, in programma il 27 agosto prossimo, dopodichè andrà adil 3 settembre. Potrebbe arrivare proprio in quel periodo la svolta del francese e della Juve tutta, con Madama che conta di, dove a fare visita allo Stadium si presenterà ladi Maurizio Sarri, in quello che sarà il primo big match della stagione 2023/2024.