Paul Pogba è atteso in giornata a Torino, come anticipato qualche giorno fa dall'agente, Rafaela Pimenta, dopo le vacanze trascorse a Miami. Già da domani quindi potremmo vederlo alla Continassa per iniziare la preparazione con una settimana di anticipo rispetto al resto dei compagni. D'altronde,. Anche per questo, non sarà un ritiro estivo come per gli altri.Proprio lo scorso luglio, dopo la prima amichevole negli Stati Uniti,La voglia di riscattarsi c'è, la sicurezza però no. La stessa Juve sa di non avere garanzie per ora da questo punto di vista. Ed ecco perché saranno settimane decisive per il futuro del giocatore. Si aspettano risposte confortanti tra i primi test alla Continassa e le amichevoli. Se Pogba riuscirà a stare al passo dei compagni, allenandosi e giocando con costanza senza particolari limitazioni fisiche, allora si guarderà al futuro con fiducia e si metterà una pietra sopra a quanto successo l'ultima stagione.Se invece non dovessero esserci questo tipo di risposte da parte di Pogba, i dubbi si trasformeranno in profonde riflessioni.(per essere positivi) ma anche forse da parte dello stesso giocatore che come ha ammesso, ha sofferto molto anche a livello mentale tutti i problemi dentro e fuori dal campo. Se una volta ripesi gli allenamenti, i problemi fisici continueranno a tormentare Pau. E se così fosse, anche le sirene dell'Arabia potrebbero tornare con prepotenza. Uno scenario però che nessuno si augura. Inizia il mese della verità per Pogba e la Juve, perché con o senza Paul, fa tutta la differenza in questa squadra.