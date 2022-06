Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, 5 giugno:



TUTTOSPORT - Pogba: "Arrivo". Il ‘Polpo’ chiama la sua Torino: numerosi i contatti con gli amici in città per preannunciare il suo ritorno alla Juve. Di María, Koulibaly e il sogno Gabriel Jesus per completare il mercato.



GAZZETTA DELLO SPORT - Juve a tutto gol. Il Cholito con Vlahovic: nell'ultima stagione 41 reti in Serie A in due. Perché l'affare si può fare.