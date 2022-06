Il bagno di folla, poi il ritorno, per un altro bagno di folla. Paul Pogba è stato tra i tifosi guineani (a Conakry), Paese di origine dei genitori, e ci rimarrà per qualche giorno in attesa di tornare a Torino. Tante, tantissime persone ad accoglierlo e accompagnarlo fuori dalle strade, con lui fuori dall’auto a registrare e salutare i tifosi, come un vero re tornato a casa.



POGBACK - Una scena destinata a ripetersi presto anche dalle parti della Continassa, perché è probabile che al suo arrivo al J Medical per le visite ci sia una folla come non si vedeva dall’arrivo di Cristiano Ronaldo. E, come titola oggi Tuttosport, "Pogba, arriva prima". Pogba può arrivare presto, molto presto. I dettagli del contratto sono stati ormai messi a punto dai dirigenti bianconeri e dall’avvocato Rafaela Pimenta e per la chiusura è questione di giorni o forse anche di ore, tanto che tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima potrebbero esserci le visite.