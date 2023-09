Con qualche giorno di ritardo rispetto alla Serie A e agli altri campionati ma anche il mercato dell'Arabia Saudita è terminato. Un estate sicuramente senza precedenti da questo punto di vista, soprattutto per le squadre italiane, che sono state coinvolte in particolar modo dalla nuova ondata saudita. La Juve in maniera indiretta, visto che alla fine nessun giocatore bianconero è approdato in questa nuova realtà calcisticadue dei principali obiettivi della dirigenza infatti, sono stati convinti dai soldi sauditi, costringendo la Juve a cambiare strategie.Non solo i possibili nuovi acquisti, anche alcuni già presenti in rosa (per non parlare delle sirene nei confronti di Massimiliano Allegri a giugno) sono stati associati all'Arabia Saudita. L'obiettivo del francese è sempre stato quello di riscattarsi in bianconero e "recuperare" l'anno perso. Attenzione però, perché come riferisce calciomercato.com, se i problemi fisici dovessero continuare a condizionare il suo ritorno a Torino non è escluso che possa andare in qualche club arabo nella seconda parte della stagione.