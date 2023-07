L'interesseper Paulè ancora vivo e il paese è pronto a presentare una nuova offerta. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, l'entourage dell'ex calciatore del Manchester United avrebbe ricevuto verbalmente un'offerta di 100 milioni di euro in tre anni, che ora sarebbe stata aumentata a 150 milioni, il 50% in più. Questa cifra sarebbe garantita dal fondo PIF, controllato dal principe ereditario Mohammad bin Salman Al Sa'ud, che è anche il Primo Ministro del paese. Quattro squadre della Saudi Pro League, l'Al Nassr di Ronaldo, l'Al-Hilal, l'Al-Ittihad e l'Al-Ahli, sono direttamente gestite dal fondo e due di esse avrebbero messo gli occhi sul giocatore francese. Pogba ha recentemente visitato i centri sportivi e conosciuto i progetti durante un viaggio a Gedda.Tuttavia, al momento Paul Pogba non sta prendendo in considerazione la possibilità di lasciare la Juventus. Si vede ancora come parte del club bianconero, al quale è legato e sente la necessità di onorare soprattutto dopo una stagione deludente, caratterizzata da numerosi infortuni, che gli hanno permesso di giocare solo 161 minuti in campo in 10 partite. Nonostante ciò, l'offerta economica così allettante sta mettendo in dubbio le sue convinzioni.La Juventus, nel frattempo, è spettatrice della situazione. Sa che questa è una decisione personale e che di fronte a un ingaggio di tale portata, che va al di là dei parametri europei, ha poco margine di manovra. Tuttavia, il club vuole che questa situazione si risolva rapidamente. L'allenatore Allegri vuole sapere quanto prima se può contare su Pogba, e lo stesso vale per i dirigenti Giuntoli e Manna, che dovranno trovare un sostituto nel caso in cui il centrocampista francese decida di lasciare. Solo se Pogba dirà di sì si potrà iniziare a discutere del prezzo del trasferimento, anche se è difficile immaginare che la richiesta sia inferiore ai 15-20 milioni di euro, una cifra che permetterebbe alla Juventus di recuperare l'investimento fatto per il bonus alla firma e l'ingaggio (inoltre, il club bianconero perderebbe i benefici del Decreto Crescita dopo soli un anno). Attualmente, Pogba guadagna 8 milioni di euro netti a stagione, che con le agevolazioni fiscali arrivano a 10,48 milioni di euro lordi.