Un'altra giornata di mercato è passata, un'altra giornata di lavoro, notizie e trattative, con i bianconeri che sondano il terreno per diversi colpi. Idee, strategie, ma anche contatti concreti con la Juve - nella figura di Paratici ma non solo - che spinge per chiudere i primi affondi. C'è già Demiral, ci sarà Romero e poi? Poi il centrocampo con Pogba in testa e, infine, la questione allenatore.



Tutte le notizie di oggi nel nostro speciale tg, in poche semplici pillole, qui su ilBiancoNero.com.