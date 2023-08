Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione, con la Juventus che si presenterà alla Dacia Arena di Udine il prossimo 20 agosto, riprendendo da dove aveva concluso appena due mesi fa. Ad oggi però, ci sono ancora tanti dubbi e poche certezze su quella che sarà la rosa definitiva dei bianconeri, sempre attivi sul mercato e in attesa di capire se andare incontro a cessioni pesanti, in maniera tale da finanziare eventuali colpi in entrata. Ma quello che, forse, più di chiunque altro sembra lasciare delle incognite è Paul- Il primoche la Juve si pone è quello sullache lo tormenta da tempo e il rientro in squadra degli ultimi due giorni non basta per potersi sbilanciare. I, infatti, non danno affatto delle garanzie in termini di presenze e continuità, andando così contro quelle che sono le aspettative che tutto il mondo bianconero ha riposto in lui dal suo ritorno all'ombra della Mole. Quasi sicuramente non figurerà neanche nella lista dei convocati per le prime due uscite ufficiali del campionato 23/24, rispettivamente contro Udinese e Bologna. Ci sono delle speranze per la successiva trasferta di Empoli, madi metà settembre per il big match contro la Lazio, salvo ulteriori colpi di scena.- Proprio per questo, l'altro grande dubbio che la Juve si pone è quello diarabi che vorrebbero acquistarlo, o se, invece, continiare a credere nella sua ripresa che potrebbe inevitabilmente dare un nuovo volto alla società. Le cifre però, giocano tutte a favore della Vecchia Signora, perchè al netto di una cessione valutata sui 10 milioni di euro, bisogna considerare anche il pesante ingaggio che farebbe respirare e non poco, le casse della società della Continassa.