In attesa delle controanalisi Pauldeve fronteggiare anche i problemi extra campo. Come riferisce infatti l'edizione odierna di Tuttosport il centrocampista francese potrebbe presentarsi davanti ai giudici istruttori del Tribunale di Parigi insieme ai suoi ricattatori, per la tentata estorsione perpetrata dal fratello e da amici d’infanzia. Non certi della sua presenza, ma in Francia c'è chi se lo aspetta.